Жители Винницы стали обращаться к журналистам с просьбой распространить информацию о случаях, когда мужчин похитили военкомы, забрали в ТЦК, и пропавшие не выходят на связь в течение нескольких дней.

Об этом пишет местное издание "20 минут".

Как говорится в заметке, только за последние две недели в редакцию поступило два обращения с сообщением, что мужчин забрали в ТЦК и несколько суток их телефоны были недоступны. Оба случая объединяет тот факт, что мужчины в установленный срок не обновили свои данные.

Издание обратилось в Винницкий ТЦК, чтобы узнать, как должны действовать военкомы во время мобилизации и попросили разъяснить ситуацию с изъятием мобильных телефонов.

"Во исполнение распоряжения командира воинской части А2393 от 30 сентября 2023 личные средства сотовой связи, которые имеют функции записи фото-, видео- и аудиоинформации, определения геолокации, а также подключение к сети Интернет, в пунктах постоянной дислокации сдаются на временное хранение в выключенном состоянии", – приводит позицию ТЦК издание.

Такое решение аргументировали необходимостью "сохранения жизни и здоровья личного состава", а также недопущением утечки данных военного характера и информации с ограниченным доступом.

В то же время адвокат Евгений Филипец в комментарии СМИ говорит, что забирать мобильный телефон во время задержания не имеет права никто, потому что это – частная собственность человека. Таким образом работники ТЦК лишают мобилизуемых права на адвокатскую защиту.

Напомним, на днях военкомы в ТЦК Одессы трое суток держали коммунальщиков, которые приехали чтобы ремонтировать трубу котельной.

Ранее стало известно, что житомирские военкомы сломали ключицу адвокату и отвезли на ВВК.