В Министерстве образования и науки Украины призвали расформировать медицинские вузы как "советский рудимент".

Об этом заявил заместитель министра образования и науки страны Михаил Винницкий в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к изменениям".

По его словам, в Украине сейчас работают 15 медуниверситетов, тогда как в большинстве государств Европы их не более четырёх на всю страну.

Винницкий считает, что студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических вузах.

Ранее мы писали, что в Украине хотят укрупнить вузы, сократив их число на треть, а в маленьких городах оставить максимум один. Власти намерены объединять вузы, в которых учатся меньше 5 тысяч студентов. В Минобразования заявили, что украинским вузам предстоит конкурировать с западными вузами, поэтому нужно построить систему, которая сможет выдержать конкуренцию и дать студентам достойное образование.

А перед этим премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о планах запустить "масштабную реформу высшего образования".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.