В России сделали намек на возможность скорого завершения войны в Украине.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "Россия близка к достижению поставленных целей "специальной военной операции".

Он объясняет это тем, что "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным", а "ВСУ находятся на грани развала".

При этом Нарышкин дает понять, что с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры Москва вести не хочет, поскольку он "полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность".

Напомним, Зеленский высказался против прекращения огня без членства в НАТО или размещения западных войск.

На днях избранный президент США Трамп несколько раз призвал к скорейшему прекращению огня по линии фронта. Что это означает, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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