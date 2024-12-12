Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять около 500 000 баррелей сырой нефти в день индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей энергетической сделки между двумя странами. 10-летнее соглашение между компаниями составляет 0,5% от мировых поставок и стоит примерно 13 миллиардов долларов в год по текущим ценам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Сделка заключена перед запланированным визитом президента России Владимира Путина в Индию.

Reliance заявила, что работает с международными поставщиками, в том числе из России, и заключает сделки на рыночных условиях.

Российская нефть составляет более трети импорта энергоносителей в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти после того, как Европейский Союз, ранее являвшийся крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на вторжение в Украину в 2022 году.

У Индии нет санкций на российскую нефть, поэтому нефтеперерабатывающие заводы страны нажились на более дешевых поставках сырой нефти из РФ. Санкции сделали российскую нефть дешевле конкурирующих сортов как минимум на 3–4 доллара за баррель.

По словам источников, в рамках сделки "Роснефть" будет ежемесячно поставлять 20–21 партию Aframax (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) разных сортов российской сырой нефти и три партии мазута объемом около 100 000 тонн каждая. Поставки пойдут на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в Джамнагаре в западном штате Гуджарат. Поставки начнутся с января и продолжатся в течение 10 лет с возможностью продления сделки еще на 10 лет.

Reliance и "Роснефть" намерены ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках сделки, чтобы учитывать динамику нефтяных рынков.

Сделка составляет примерно половину морского экспорта нефти "Роснефти" из российских портов.

В начале года назад СМИ писали, что Россия имеет беспрецедентную сумму денег в государственной казне, чему способствуют продажи сырой нефти в Индию в 2023 году на рекордные 37 миллиардов долларов.

Также сообщалось, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а следом идут Ирак и Саудовская Аравия.