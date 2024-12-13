Экономика Великобритании падает второй месяц подряд, что уже вызвало снижение на европейских рынках. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

ВВП Великобритании с сентября падает каждый месяц на 0,1%. Это связывают с сокращением производства и на фоне негативных ожиданий от бюджета, который должны вскоре принять лейбористы.

На этом фоне общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,18% в ходе ранних торгов.

Еще одним катализатором его падения стало снижение немецкого экспорта - он упал на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем и тем же месяцем годом ранее.

Напомним, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что Россия под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить свои военные бюджеты за счет сокращения расходов на пенсии и соцвыплаты.

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