Сегодня утром беспилотники атаковали город Грозный в Чечне. Об этом сообщают российские паблики.

По данным СМИ, в городе прогремели четыре взрыва.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил удар беспилотниками по Грозному. По его словам, город атаковали три беспилотника.



"Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - написал Кадыров.

Он также заявил, что в ответ на эту атаку сегодня был нанесен удар по Харькову. Кадыров утверждает, что удар был "по скоплению личного состава ВСУ".

Напомним, сегодня в Харькове был нанесен ракетный удар по Киевскому району города.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что били по району жилой застройки. Пострадала 46-летняя женщина.

"К счастью, в дома не попали. Удар пришелся в землю", - написал он.

Накануне в Грозном дроны атаковали казармы чеченского спецназа. Пострадали четверо бойцов.

Война в Украине идет 1026-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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