Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 15 декабря.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о новой функции в приложении "Армия+" - переводах для военных внутри Нацгвардии. Рассказал, что по программе зимней поддержки украинцами подано почти 7,5 миллионов заявок, в том числе более двух миллионов заявок на детей. "4,5 миллиарда гривен уже перечислены людям". Заявил об обсуждении вопроса продовольственной помощи Сирии в рамках программы "Зерно из Украины". Проинформировал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского. "Трудная ситуация на Покровском направлении и с Курахово".

Ранее в РФ сообщали о контратаке украинских войск под Покровском в направлении захваченного села Шевченко.

Война в Украине идет 1026-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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