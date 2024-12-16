В понедельник, 16 декабря, в Украине идет 1027-й день войны с Россией.

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11.14 У Трампа снова дали понять, что он ограничит помощь Украине. Будущий советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что "пустой чек" (неограниченная поддержка) — "это не стратегия".

"Эта своего рода бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся. Каким выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы заканчиваем войну? Кто находится за столом переговоров? Как мы приводим все стороны к этому столу и какова структура соглашения? Вот над чем мы размышляем вместе с его замечательной командой, которую он сейчас собирает", - заявил Уолтц.

Он добавил, что Трамп хочет "положить конец этому конфликту", "сделать это постоянным концом, а не просто паузой".

11.01 Украина начала серийное производство ракет "Пекло". За последние три месяца было изготовлено около 100 единиц. То есть в Украине делают около 30 ракет в месяц.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Планируется увеличение масштабов производства.

Сообщается, что ракета на 70% состоит из украинских компонентов. Боевая часть - около 100 кг, что вчетверо меньше, чем в российских "Калибрах".

Представляя "Пекло", "Укроборонпром" позиционировал ее как ракету-дрон.

10.49 Требованиями снизить мобилизационный возраст администрация Байдена пытается снять с себя ответственность за недопоставки оружия, заявила вице-премьер Стефанишина.

Она сказала, что снижение возраста мобилизации в Украине "не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или какого-либо другого".

"Это не позиция — это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за договоренности, которые были раньше", — сказала Стефанишина.

Напомним, что Украина отвергает призывы США снизить возраст мобилизации до 18 лет, а попытается завлечь молодых парней в армию добровольно выплатой в полмиллиона гривен.

Как мы уже писали, Банковая не хочет понижать нижний возраст мобилизации (который сейчас составляет 25 лет), с учетом вероятности того, что война будет закончена вскоре после инаугурации Трампа. В таком случае власти намерены использовать свое сопротивление снижению возраста как элемент предвыборной кампании ("не дали уничтожить генофонд"). Но если станет понятно, что война уходит "вдолгую", то Банковая поменяет свою позицию и даст команду на снижение мобилизационного возраста.

10.13 Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас считает, что мира в Украине в скором времени не будет, а потому и обсуждать отправку миротворцев невозможно.

"Чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир. Однако, если вы смотрели интервью министра Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - сказала Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее в этом месяце Каллас допустила отправку европейских военных в Украину после прекращения огня по линии фронта.

9.57 Экс-глава МИД Кулеба считает, что Трампу не удастся достичь быстрого завершения боевых действий в Украине.

По его мнению, между Украиной и РФ все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

"По моему мнению, быстрых переговоров не будет", — сказал Кулеба.

Если организовать переговоры не удастся, Трамп может изменить свое решение о приостановке военной помощи Украине, добавил дипломат.

Отметим, что соратник Трампа Келлог в своем плане по Украине предлагал как раз обратную схему - ограничивать военную помощь Киеву, если он откажется от переговоров с Россией.

Ранее Ермак заявил, что Украина пока не готова к переговорам с РФ. Подробнее о позициях сторон по миру мы писали здесь.

8.53 Помимо прорыва к Новому Комару к северу от Великой Новоселки, к югу под угрозой окружения оказалась Макаровка.

Судя по обновленной карте Deep State, ударом со стороны Благодатного россияне практически отрезали Макаровку от соседнего Сторожевого. Также они продвинулись в сторону Сторожевого с запада.

Кроме того, российские войска уже примерно в полутора километрах от дороги, которая ведет в Великую Новоселку из Запорожской области.

Таким образом под угрозой перерезания сейчас две оставшиеся трассы в город - северная и западная.

8.33 Россияне прорвались к Зеленовке под Курахово и опасно приблизились к трассе, которая ведет в город со стороны Запорожья.

Это следует из карты военного паблика Deep State. От Зеленовки до трассы осталось менее двух с половиной километров. До этого расстояние было свыше пяти км.

Ранее о прорыве к Зеленовке и опасности образования "котла" к югу от Курахово писали украинские военные.

7.55 Вчерашний удар по Грозному в Чечне нанесли переделанные в беспилотники спортивные самолёты А-22.

Об этом пишет журнал Forbes, анализируя видео атаки.

Эти самолёты производят в Киеве на заводе "Аэропракт". При этом издание полагает, что ГУР закупает подержанные машины для того, чтобы их потом переоборудовать (это видно по свежезакрашенному серийному номеру).

При этом журнал делает вывод, что переделанный под военные цели самолёт отличается по ударной силе от реальных военных изделий.

Отмечается, что прилёт такого дрона "вызвал появление огненного шара, но не вызвал лавины обломков, которую можно было бы ожидать от специально разработанного боеприпаса глубокого поражения".

То есть, говорится в статье, такие удары будут неэффективны против укреплённых или подземных целей.

Также отмечается, что этот дрон относительно тихоходный (до 200 км в час, что является нижней планкой для спортивных самолётов), хотя и может пролететь значительное расстояние.