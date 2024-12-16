Вчерашний удар по городу Грозный в российской Чечне нанесли переделанные в беспилотники спортивные самолёты А-22.

Об этом пишет журнал Forbes, анализируя видео атаки.

Эти самолёты производят в Киеве на заводе "Аэропракт". При этом издание полагает, что ГУР закупает подержанные машины для того, чтобы их потом переоборудовать (это видно по свежезакрашенному серийному номеру).

В то же время журнал делает вывод, что переделанный под военные цели самолёт отличается по ударной силе от реальных военных изделий.

Отмечается, что прилёт такого дрона "вызвал появление огненного шара, но не вызвал лавины обломков, которую можно было бы ожидать от специально разработанного боеприпаса глубокого поражения".

То есть, говорится в статье, такие удары будут неэффективны против укреплённых или подземных целей.

Также отмечается, что этот дрон относительно тихоходный (до 200 км в час, что является нижней планкой для спортивных самолётов), хотя и может пролететь значительное расстояние.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил удар беспилотниками по Грозному. По его словам, город атаковали три беспилотника. Один из них упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

А несколько дней назад в Грозном дроны атаковали казармы чеченского спецназа. Кадыров заявил, что пострадали четверо бойцов.

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