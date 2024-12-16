Россияне прорвались к Зеленовке под Курахово в Донецкой области и опасно приблизились к трассе, которая ведет в город со стороны Запорожья.

Это следует из карты военного паблика Deep State.

От Зеленовки до трассы осталось менее двух с половиной километров. До этого расстояние было свыше пяти километров.

Ранее о прорыве к Зеленовке и опасности образования "котла" к югу от Курахово писали украинские военные. Также, по их словам, россияне полностью заняли район высотных домов, украинские силы контролируют теперь лишь промзону Кураховской ТЭС. В свою очередь Генштаб ВСУ отрицал, что россияне захватили всю зону высотной застройки в Курахово.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что происходит южнее Курахово, где ВСУ попали в оперативное окружение.

Война в Украине идет 1027-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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