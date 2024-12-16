Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро помощи в месяц.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"В этом месяце Европейский союз выделил Украине 4,2 миллиарда на поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц", - сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европа должна поддерживать Украину.

Напомним, в Евросоюзе сомневаются в перспективе скорого завершения войны в Украине.

Тем временем Венгрия заблокировала выделение более шести миллиардов евро из "Европейского фонда мира" на поставки оружия Украине. Кроме того, Будапешт выступил против отправки военной миссии ЕС в Украину для подготовки ВСУ.

Война в Украине идет 1027-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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