Владимир Зеленский допустил, что в будущем будет снова "смешить людей", как делал это до начала своего президентства 2019 года в роли комика.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе краткого интервью западным журналистам.

"Не знаю, честно, сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть", – сказал Зеленский.

Ранее "Страна" разбиралась, какие сигналы и метки посылает критика Трампа в адрес Зеленского для будущего политической среды Украины.

Но пока что российско-украинский конфликт продолжается, идёт 1029-й день войны. Последние новости с главными событиями 18 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. 17 декабря войска РФ взяли Анновку, сомкнув окружение к югу от Курахово, где бои шли последние недели. Также россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. А западные СМИ написали о сложном положении украинской армии в Курской области РФ. Там у противника имеется значительное преимущество в численности, артиллерии и технике.

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