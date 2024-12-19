Убийствами российских деятелей в тылу Украина пытается заставить Владимира Путина пойти на сделку, но они, наоборот, могут сорвать переговоры. А в военном плане подобные операции имеют нулевой эффект.

Такие мнения высказали американской газете The New York Times бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, который часто посещает Украину, а также высокопоставленный офицер украинского спецназа на условиях анонимности.

"Украинцы видят здесь возможность… Они пытаются нагнетать обстановку в российских элитах, чтобы заставить Путина пойти на сделку. Я думаю, это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, то добьются обратного эффекта. Они разозлят россиян настолько, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", - сказал Гофф.

"Я думаю, что (у убийства Кириллова - Ред.) существует психологическое воздействие, которое говорит элитам, что мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы не в безопасности. Но я не думаю, что это действительно повлияет на способность россиян вести войну", - отметил Дуглас Лондон, который трижды занимал пост начальника отдела ЦРУ, прежде чем уйти в отставку в 2019 году.

А высокопоставленный офицер украинского спецназа заявил, что в стратегическом и тактическом плане такие операции имеют "нулевой" эффект, поскольку россияне найдут замену убитым, тому же генералу Игорю Кириллову. Но в ходе мирного урегулирования Россия будет настаивать на прекращении не только боевых действий, но и подобных секретных операций.

При этом опрошенные изданием эксперты и сотрудники разведки считают, что Россия намеренно в меньшей степени, чем Украина, полагается на такие убийства в тылу. Поскольку может запускать дальнобойные ракеты по любой точке Украины, а своих оперативников использует для их наведения и сбора разведданных.

Напомним, специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России заявил, что убийство российского генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны украинской власти.

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Кириллова и его адъютанта подорвали в Москве 17 декабря.