Европейский совет назвал ошибочной свою формулировку о том, что "Украина должна выиграть эту войну". Об этом пишет американское издание Politico.

"На сайте Совета говорится: "Украина должна выиграть эту войну". Однако, связавшись с Playbook (раздел Politico - Ред.), представитель Совета сказал, что это ошибка, и она будет исправлена", - пишет издание.

В согласованном документе Европейского совета по Украине говорится, что "Россия не должна победить".

"Победа" - самое трудное слово. Это контрастирует с настойчивостью Каллас (глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас - Ред.) в том, что Украина должна победить, - но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Стоя рядом с Зеленским, Кошта (президент Евросовета Антониу Кошта - Ред.) предложил другую формулировку: "Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито", - пишет Politico.

Напомним, вчера в Брюсселе президента Владимир Зеленский заявил, что Европа должна принимать участие в мирных переговорах, которые начнет Дональд Трамп.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.