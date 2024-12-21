Сегодня ночью РФ атаковала Украину зенитной управляемой ракетой С-400 и 113 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Сбили 57 и еще 56 локационно потеряны, не достигнув своих целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

"В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером и ночью Харьков атаковали российские беспилотники. Ранены восемь человек, среди них 12-летняя девушка.

Война в Украине идет 1032-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.