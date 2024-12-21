Германия снова исключила отправку войск в Украину, пока идет война. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус газетам медиагруппы Funke.

"Я хочу прояснить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат", – сказал глава военного ведомства.

При этом он не исключил, что такой вопрос могут рассмотреть в случае остановки огня.

По словам Писториуса, нужно будет понимать, "существует ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы обеспечивают мир?"

"Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика Европы, не сможет стоять в стороне", – добавил Писториус.

Напомним, ранее Борис Писториус говорил, что Германия готова отправить миротворцев в Украину при условии, если Россия на это согласится.

Глава обороны ФРГ отметил, что ещё слишком рано принимать подобные решения, поскольку пока не наблюдается ни попыток переговоров, ни прекращения огня.

Война в Украине идет 1032-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.