Запрет балета "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского в Литве вызвал волну негодования среди зрителей. Многие считают, что культура не должна быть инструментом политической цензуры, особенно в контексте таких всемирно признанных классических произведений.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

38-летняя зрительница Эгле Бредене покинула театр в антракте, выразив разочарование заменой "Щелкунчика" менее известным балетом итальянского композитора.

"Во всем "Щелкунчик" лучше: музыка, танцы, сюжет”, — отметила она.

Аналогичное мнение высказала 67-летняя Татьяна Кузнецова, чья семья имеет как украинские, так и русские корни. Она подчеркнула, что Чайковский "принадлежит всему миру, а не только России", добавив, что искусство не должно смешиваться с политикой.

"Что общего у Чайковского с войной в Украине?" — вопрошает Кристина Борковска, пожелавшая вместе с внучкой увидеть оригинальный балет вместо его замены.

Поступает критика запрета и от деятелей искусства. Экс-министр культуры Дарюс Куолис назвал запрет культурных произведений противоречащим самой идее свободы.

"Мы боролись с советской властью, чтобы обрести свободу, а не чтобы запрещать произведения искусства", — заявил он.

Член нового, недавно сформированного правительства Литвы, министр культуры Шарунас Бирутис тоже полагает, что нет причин бояться "сказки на Рождество" из-за ее русского происхождения.

Издание напоминает, что балет сняли с показа после "рекомендаций" предыдущего министра культуры Литвы, который "настаивал на карантине от российского влияния".

"Когда вы находитесь в состоянии войны, вы должны выбрать правильную сторону. Середины нет", - объяснял свою позицию Симонас Кайрис.

NYT приводит в пример Вторую мировую войну, когда Великобритания провела серию концертов музыки немецких композиторов, таких как Людвиг ван Бетховен.

"Это было для того, чтобы показать, что борьба Британии была с Гитлером и нацистами, а не с Германией как нацией или культурой", - говорится в статье.

Отметим, что это уже вторая статья за последнее время в крупном западном издании с критикой отмены русской культуры. Ранее британский журнал The Economist написал статью об украинизации Одессы.

Напомним, год назад тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал исключить произведения российских композиторов из репертуара украинских и мировых исполнителей.