Новая профессия. В Украине появятся инспекторы по воинскому учету
В Национальном агентстве квалификаций зарегистрировали профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Стандартом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность.
Об этом сообщил порталу АрмияInform главный специалист отдела управления военного образования Генштаба Алексей Дудка.
"Согласно действующему законодательству, у нас в каждом предприятии должен вестись воинский учет. В Украине более миллиона предприятий, и пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности. Стандарт как документ теперь будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности на всех предприятиях Украины, где ведут воинский учет. А ведется он теперь повсюду", – объяснил Дудка.
Предполагается, что инспекторы будут рекомендовать, как следует выполнять законы Украины в части исполнения воинской обязанности, как не попасть на штрафы от ТЦК и тому подобное.
"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом, — направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этому стандарту", - сказал Дудка.
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