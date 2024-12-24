В Национальном агентстве квалификаций зарегистрировали профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Стандартом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую ​​должность.

Об этом сообщил порталу АрмияInform главный специалист отдела управления военного образования Генштаба Алексей Дудка.

"Согласно действующему законодательству, у нас в каждом предприятии должен вестись воинский учет. В Украине более миллиона предприятий, и пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности. Стандарт как документ теперь будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности на всех предприятиях Украины, где ведут воинский учет. А ведется он теперь повсюду", – объяснил Дудка.

Предполагается, что инспекторы будут рекомендовать, как следует выполнять законы Украины в части исполнения воинской обязанности, как не попасть на штрафы от ТЦК и тому подобное.

"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом, — направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этому стандарту", - сказал Дудка.

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