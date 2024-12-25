Бои в Донецкой области вокруг Курахово уже идут на трассе к западу от Великой Новосёлки, тогда как дорога приходящая с севера уже взята под контроль неприятелем.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

По имеющейся информации, наиболее тяжёлая обстановка на участках севернее Новосёлки (Новый Комар) и южнее (Нескучное). Таким образом, населённый пункт в шаге от блокировки по двум ключевым направлениям.

Сообщается, что в Новый Комар россияне "пытаются заходить пехотой, насыщаться в деревне, чтобы закрепиться" там.

Также DS пишет, что после занятия деревень Сторожево и Благодатное российские военные подтягивают в данный район силы для накопления и дальнейшего продвижения.

"Следующая точка, которой уделяет внимание противник – Нескучное", – сообщает паблик, добавляя, что армия РФ также предпринимает попытки наступления в сторону трассы Гуляйполе – Большая Новосёлка.

Что касается восточной стороны Великой Новосёлки, тот тут, по данным DS, россияне ускоренно роют фортификационные сооружения и насыщают их пехотой.

Напомним, в ходе наступления на юго-востоке Украины, россиянам осталось 7,5 километра до Днепропетровской области.

Война в Украине идёт 1036-й день. Последние новости с главными событиями 25 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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