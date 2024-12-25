Армия РФ продолжает продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. До Днепропетровской области россиянам осталось 7,5 км.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Также российские войска продвигаются в Песчаном к югу от Покровска, одновременно пытаясь обойти его с запада.

У РФ есть продвижение и под Великой Новоселкой, севернее захваченной накануне Макаровки, где ВСУ, по данным Deep State, вырвались из окружения.

"Страна" уже писала, что для ВСУ является очень опасным продвижение российских войск на запад от Великой Новоселовки, Селидово и Покровска, так как это позволит им обойти основные укрепления украинских сил и начать наступление в сторону Днепра и Запорожья - ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на юго-востоке Украины.

Сегодня командование оперативно-стратегической группировки "Хортица" сообщило о потере ВСУ отдельных позиций на Кураховском направлении.

Война в Украине идет 1036-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом: захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе со стороны Запорожской области. Также у них наблюдается продвижение под Покровском, на окраине Песчаного и по всему фронту южнее - вплоть до Курахово.

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