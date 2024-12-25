ВСУ утратили отдельные позиции на Кураховском направлении.

Об этом заявляет в соцсетях командование оперативно-стратегической группировки "Хортица".

"В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтрироваться в наши боевые порядки. Отдельные позиции сил обороны утрачены. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении.

На Покровском направлении россияне проводил наступательные действия в районе Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.

"Многочисленные штурмовые группы пытаются продвигаться вперед. Продолжаются мероприятия по выявлению и поражению штурмовых групп противника", - сообщили в "Хортице".

Вчера волонтер Тарас Чмут рассказал о нарастающей динамике утраты территорий силами обороны. По его словам, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк" в июне ВСУ потеряли 100 км², в сентябре – 400 км², а в ноябре – 610 км².

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом: захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе со стороны Запорожской области. Также у них наблюдается продвижение под Покровском, на окраине Песчаного и по всему фронту южнее - вплоть до Курахово.

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