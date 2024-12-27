Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нескольких северокорейских солдатах, которых ВСУ взяли в плен.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать", – объяснил президент.

Ранее в украинских пабликах появились сообщения об одном солдате из КНДР, попавшем в украинский плен.

Позже южнокорейская разведка заявила, что он скончался в плену от полученных ранений.

Война в Украине идет 1038-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные и российские паблики сообщили, что под Покровском ВСУ отходят к последней линии обороны, которая защищает Днепропетровскую область. До границы Днепропетровщины от линии фронта осталось чуть более семи километров. Также бойцы ВСУ заявили, что российские войска начали наступление в направлении Ясенево и подошли к нему с обеих сторон.

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