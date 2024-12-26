В Сети распространяется снимок, как утверждается, первого северокорейского военного, взятого в плен отрядами Вооружённых сил, ведущих войсковую операцию в Курской области РФ.

Фото опубликовали украинские телеграмм-каналы.

Мужчина в камуфляжной форме с измождённым лицом действительно похож на северокорейца. Официально пока это не подтверждено.

Ранее было опубликовано фото солдата из Северной Кореи в Курской области, сделанное беспилотником ВСУ.

На том снимке военный азиатской внешности выглядел значительно моложе.

Напомним, служащие ВСУ пишут, что вступили в бой с северокорейскими войскаи в Курской области.

Война в Украине идёт 1037-й день. Последние новости с главными событиями 26 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным обозревателя Deep State, до Днепропетровской области неприятелю осталось 7,5 км. Россияне продвигаются в Песчаном к югу от Покровска, кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новосёлкой: там захвачен населённый пункт Сторожевое.

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