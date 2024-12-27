Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнёры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объёмов.

Об этом пишет газета New York Times.

При этом крупнейшие демократии Европы не сумели нарастить должное производство оружия чтобы бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Киеву.

"Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – отмечается в статье.

Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жёсткость в отношениях с союзниками.

Ранее в Washington Post писали, что Байден думает над введением новых крупных санкций против РФ до своего ухода с должности президента.

Ограничения будут нацелены на так называемый "серый флот" международных судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не подвергались санкциям.

Также рассматривается отзыв лицензий, позволяющей банкам обрабатывать российские платежи по энергоносителям.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан требует отложить санкции против России, пока в Белый дом на вернётся Трамп.