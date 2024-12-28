Украинские войска недавно восстановили позиции в районе Северска Донецкой области. В то же время, российские войска продвинулись в районе Торецка, Большой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись к бурелому к северу от Верхнокаменского (к востоку от Северска), отмечает ISW.

Военные паблики РФ утверждали, что войска РФ продвинулись до 1 км в сторону Северска и до Выемки с юга, однако в ISW не нашли подтверждения.

Также эксперты института сообщают, что россияне продолжили атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись. РФ наступает в районе Липцев, Старицы и Волчанска.

В РФ заявляли, что их войска продвинулись на юго-восток от Купянска, но в ISW не нашли подтверждения.

В Курской области бои продолжались в пределах основного "украинского плацдарма". Украинский батальон сообщил, что ВСУ захватили неопределенную позицию в этом районе. Армия РФ вела наступательные операции к югу от Кругленького, к северу от Мартыновки и в лесных массивах вблизи Суджи.

Накануне военный паблик Deep State сообщил, что российские войска захватили село Украинка на южном фланге фронта около Покровска. Также армия РФ продолжает продвижение от Селидово на запад. До Днепропетровской области россиянам осталось 7,5 км.