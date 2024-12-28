Россия заявляет о массированном налете дронов на Воронежскую область.

По данным региональных властей, повреждена железная дорога, задерживается ряд поездов. Сообщалось, что из-за падения сбитого дрона произошел обрыв контактной сети на железной дороге

Украинские паблики утверждают, что целью атаки были предприятия химпрома. Кадров пожаров там нет. Российское минобороны заявляет о сбитии 28 БПЛА в Воронежской области.

В РФ сообщают, что за прошлую ночь было сбито всего 56 беспилотников.

Напомним, ГУР сообщило, что 14 декабря украинские военные уничтожили вражеский истребитель Су-30 и вывели из строя три железнодорожных локомотива в Краснодарском крае России.

Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, отмечает ведомство.

Ранее Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России. В результате поражения был сильный пожар. Сообщалось, что нанесено поражение по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области.