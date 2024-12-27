У Украины заканчиваются переданные ей западные дальнобойные ракеты, поэтому ВСУ все реже запускают их по территории РФ.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как сказано в материале, твердотопливные тактические баллистические ракеты класса "земля-земля" ATACMS, удары которыми были разрешены недавно "с большой помпой", не стали "панацеей", как до этого РСЗО HIMARS, танки Abrams и истребители F-16.

США передали очень мало ракет - всего десятки штук. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода Дональда Трампа, который критиковал дальнобойные удары по России.

Большую часть имеющихся ракет Украина потратила сразу, поразив давно намеченные объекты, а теперь действует более осмотрительно, ведь ракет осталось "мало".

Чиновники НАТО говорят, что "эффективность ракет была ограниченной, они не изменили траекторию войны". Но и обострения не произошло, как опасались некоторые. Американские должностные лица считают, что Москва не хочет эскалировать ситуацию до прихода Трампа, и так имея стабильное продвижение на фронте.

Недавно Минобороны РФ показывало карту зоны поражения западными ракетами, переданными ВСУ.

Между тем не все страны Запада поддерживают поставки дальнобойных боеприпасов Украине. Так, Германия не раз заявляла, что не будет этого делать.