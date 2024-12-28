Спустя пять месяцев после своего ударного наступления на Россию украинские войска деморализованы растущим риском поражения в Курске. Об этом пишет Associated Press.

"Обескровленные украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области в пользу России", - материал с таким заголовком публикует издание.

"Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременная тактика стоят жизней, а у войск мало возможностей контратаковать", - рассказали AP семь солдат и командиров на передовой.

Командир одной из рот сказал, что половина его солдат убита или ранена.

Некоторые офицеры заявили, что условия тяжелые, моральный дух низок, а войска подвергают сомнению решения командования и даже саму цель этой операции.

Другой военный сказал, что некоторые приказы командования "не отражают реальности", поскольку территория уже может находиться под контролем РФ.

"Они не понимают, где наша сторона, где противник, что находится под нашим контролем, а что нет", - сказал он.

Один из командиров взвода рассказал, что вышестоящие командиры неоднократно отклоняли его просьбы изменить оборонительную позицию, в которой его люди не смогут удержать оборону.

В итоге, "те, кто стоит до конца, оказываются пропавшими без вести". Военный заявил, что знает по меньшей мере о 20 украинских солдатах, чьи тела были брошены за последние четыре месяца, потому что бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать товарищей.

Учитывая потери в Донецкой области, "некоторые солдаты стали более открыто высказываться о том, стоила ли того битва под Курском".

"Все, о чем сейчас могут думать военные, - это то, что Донбасс просто продали. По какой цене?", - спрашивает командир взвода.

Пять украинских и западных чиновников опасаются, что "ставка на Курск" ослабит всю 1000-километровую линию фронта, а Украина потеряет ценные позиции на востоке.

Напомним, вчера агентство Bloomberg предположило, что Украина потеряет территории в Курской области к весне.

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