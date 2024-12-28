Власти Азербайджана в ближайшие дни изменят правила временного пребывания для граждан РФ на территории страны.

Об этом заявляет пресс-служба МИД страны.

Баку связал это с тем, что Россия с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года. Азербайджан заявил, что исходит в вопросах временного пребывания из принципа взаимности.

"Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан. Азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности как в вопросах внешней политики, так и в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Напомним также, что недавно в Казахстане потерпел катастрофу азербайджанский самолёт. По распространённой в СМИ версии он был сбит по ошибке российской системой ПВО. Официально эта версия не подтверждена, но азербайджанские политики уже заявляют, что, если РФ не принесёт извинения и не выплатит компенсаций за сбитый самолёт, то отношения между странами "перейдут на другой уровень".