В ТЦК Ивано-Франковска опровергают слухи, что на горнолыжных курортах Прикарпатья не проводятся мобилизационные мероприятия.

Соответствующий репортаж украинских СМИ распространился в телеграм-каналах.

Военкомы заявляют, что в рекреационной зоне проводится оповещение, идут регулярные проверки военно-учётных документов.

При этом заявляется, что в горы едут отдыхать в основном те мужчины, у которых есть отсрочка или бронь от службы в армии. А также действующие военные ВСУ в отпуске.

Между тем, пока военкомы заверяют, что раздают повестки на горнолыжных курортах, в Сети ширится видео с огромными очередями на подъемники в Буковеле.

Заметно, что там очень много мужчин призывного возраста. Видео было снято вчера, в пятницу.

Ранее мы публиковали видео, как во Львове сразу восемь полицейских машин задерживали мужчину, чтобы доставить его в ТЦК.

Когда инцидент приобрёл широкую огласку, правоохранители заявили, что мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения, после чего оказалось, что он находится в розыске за нарушение законодательства о военной службе.

Также появились кадры, на которых военкомы схватили пассажира OnTaxi сразу после выхода мужчины из авто.