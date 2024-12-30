В Киеве пьяная женщина за рулем Tesla влетела в забор, в результате этого ДТП погибли два пассажира, находившиеся в салоне ее автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, несчастный случай произошел в столице еще ночью 28 декабря.

Как стало известно, 41-летняя женщина передвигалась на авто Tesla Model 3 по ул. Василия Липковского.

"Поворачивая налево, она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и перевернулась на крышу", - рассказали в прокуратуре обстоятельства ДТП.

40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка моментально скончались на месте от полученных травм.

В полиции уточнили, что в крови водительницы драгер зафиксировал 1,84 промилле алкоголя.

Нарушительнице сообщили о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о другом пьяном ДТП со смертельным исходом, которое произошло подо Львовом. Устроившему его пьяному водителю грозит до 12 лет тюрьмы за смертельную аварию.

Также мы писали, что суд недавно приговорил к 8 годам тюрьмы водителя, который в возрасте 16 лет устроил резонансное ДТП в Харькове.