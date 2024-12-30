В Киеве пьяная женщина на Tesla влетела в забор, убив своих пассажиров
В Киеве пьяная женщина за рулем Tesla влетела в забор, в результате этого ДТП погибли два пассажира, находившиеся в салоне ее автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным правоохранительных органов, несчастный случай произошел в столице еще ночью 28 декабря.
Как стало известно, 41-летняя женщина передвигалась на авто Tesla Model 3 по ул. Василия Липковского.
"Поворачивая налево, она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на тротуар, где машина столкнулась с забором и перевернулась на крышу", - рассказали в прокуратуре обстоятельства ДТП.
40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка моментально скончались на месте от полученных травм.
В полиции уточнили, что в крови водительницы драгер зафиксировал 1,84 промилле алкоголя.
Нарушительнице сообщили о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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