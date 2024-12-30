Россияне могут дойти до Днепра, потому что государство в Украине "перестало существовать", а страна превратилась в "концлагерь".

Об этом заявил бывший командир 3-й роты 134-го батальона ТрО Владимир Шилов в эфире телемарафона.

Он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот "не реагировал" на сигналы Запада о подготовке РФ к вторжению и не подготовил страну к войне.

Шилов заявил, что после окончания войны "Украины может не быть".

Также он раскритиковал Курскую операцию, заявив, что туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, которая уже почти уничтожена. По его мнению, с военной точки зрения операцию бессмысленна и имеет политические цели, а также привела к потере территорий на Донбассе.

Ранее боец ВСУ рассказал, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений.

Напомним, недавно газета Financial Times написала, что Днепропетровская область за минувший год потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако "вложенные деньги не принесли особой пользы, и работы активизировались лишь около двух месяцев назад".