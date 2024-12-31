В Крыжополе Винницкой области на предприятии в результате взрыва в кабинете руководителя погибли трое мужчин.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Винницкой области.

ЧП произошло сегодня днем.

"По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший получил травмы и госпитализирован", - сказано в публикации правоохранителей.

В местных телеграм-каналах пишут, что мужчина зашел в кабинет и передал гранату в руки руководителю.

В прошлом году мы рассказывали, что на Закарпатье депутат взорвал гранаты во время сессии Керецковского сельсовета. Как потом оказалось, гранату на заседание принес депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин. Он взорвал в сессионном зале сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрывов пострадали 26 человек, двое из них впоследствии скончались от тяжелых ранений. Сам Батрин тоже пострадал во время взрыва и попал в больницу.

В ноябре Батрин получил пожизненное лишение свободы.