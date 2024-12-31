В воскресенье, 29 декабря, в эфире украинского телеканала "1+1" показали старый выпуск юмористической студии "Квартал 95", где сюжет был о знакомстве родителей молодого человека с его современной невестой, а в адрес женского персонажа звучала оценка: "Если бы Арестович и Фарион были вместе, вот это было бы их дочерью".

Видео с данным номером распространилось в украинских телеграм-каналах.

"Мы приносим свои извинения всем, кого задела и оскорбила неуместная шутка об Ирине Фарион. Вышедший в эфир 29 декабря выпуск является одним из старых выпусков. К сожалению, была допущена ошибка, и шутка, которая не должна появиться в эфире, осталась в программе", – заявил телеканал.

Ранее мы публиковали номер, где "Квартал 95" подшутил над Зеленским и Ермаком.

В постановке украинский президент впервые представлен на сцене с бородой и в одежде военного образца. Актёры по очереди поздравили фигуру Зеленского с Новым годом. Среди прочего, иронично поблагодарив за тысячу гривен государственной поддержки.

Также мы рассказывали, что жена погибшего военного раскритиковала студию "Квартал 95" за использование видео её супруга в шуточном номере.