Американский миллиардер Илон Маск с начала президентских выборов поселился в резиденции у республиканца.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как сказано в статье, Маск остановился в коттедже на территории поместья Мар-а-Лаго во Флориде, расположенном в неподалеку от главного здания. Это даёт бизнесмену возможность легко приходить к новоизбранному президенту США и присутствовать на встречах.

Коттедж под названием Banyan расположен в нескольких сотнях футов от помещения, где живёт Трамп, отметил второй источник NYT. Газета сообщает, что недавно Маск присутствовал на встрече республиканца с основателем торговой платформы Amazon Джеффом Безосом.

Редакция отмечает, что Маск не единственный соратник из ближайшего окружения Трампа, кто проживает у него в резиденции. Например, в одном из коттеджей в Мар-а-Лаго останавливался будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил источник NYT, осведомлённый происходящем. В коттедже Banyan, по данным газеты, на протяжении многих лет не единожды проводили время и прочие друзья Трампа.

По данным NYT, Трамп лично хвастался людям, что Маск, будучи самым богатым человеком в мире, "арендует" коттедж в Мар-а-Лаго. По словам источника газеты, знакомого с ценами, тамошние дома сдаются по меньшей мере по 2000 долларов за ночь, однако неизвестно, сколько в реальности платит Маск, поскольку для него Трамп может снизить стоимость аренды или не взимать плату вовсе.

Ранее в Washington Post писали, что влияние Илона Маска в разы больше, чем у Трампа и всего американского Конгресса.

Также мы публиковали видео, где Маск праздновал День благодарения в компании новоизбранного президента США.