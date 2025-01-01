В 2024 году Россия захватила около 3 367 квадратных километров территории Украины. Это является самым быстрым продвижением, начиная с первых месяцев войны.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

"Это был самый сложный период для Украины с начала 2022 года. Россия набирает обороты, начиная с августа захватывая все больше территорий каждый месяц", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

По словам украинских солдат, расхожее мнение, что Россия не сможет выдержать такой темп наступления, оказалось необоснованным.

"Важно понимать, что у них есть значительные резервы", - сказал полковник ВСУ Павленко-Крыжешевский.

Уточняется, что наиболее критической ситуация остается на Донбассе. Там россияне "медленно, но неуклонно продвигаются к Покровску".

Также "неуклонно ослабевает" очаг украинского сопротивления вокруг Курахово, "открывая перспективу продвижения России через южный Донбасс к Днепру, который сейчас является промышленным центром страны".

"Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта. К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - заявил майор Тарас, замкомандира батальона 68-й егерской бригады, которая ведет бои в районе Покровска.

Как стало известно, одной из причин является проблемы с управлением войсками.

"Солдаты говорили, что вместо постоянного пополнения и восстановления проверенных в боях бригад, подкрепления перебрасывались из различных подразделений по частям, чтобы заделать бреши в обороне. По их словам, это подорвало сплоченность, коммуникации и моральный дух", - говорится в статье.

"Все это - эмоциональные действия в рамках рушащейся системы. Вы тушите одну часть дома, затем переходите к другой, а она уже горит снова. И вы ничего принципиально не меняете", - заявил газете волонтер Тарас Чмут.

По информации издания, такие опасения были высказаны десятками солдат и командиров в интервью во время недавних неоднократных поездок на передовую и в телефонных беседах, проведенных на прошлой неделе.

Также отмечается, что территориальные продвижения РФ в этом году составляют менее 1 процента территории Украины.

"Хотя российские войска прокладывают разрушительный путь через небольшие деревни на юге Донбасса, им еще предстоит показать, что они способны на крупномасштабные прорывы", - заключает NYT.

Ранее украинский военный паблик UA War Infographics сообщал, что за 2024 год Россия захватила территорию Украины, равную трём площадям Киева.

Война в Украине идет 1043-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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