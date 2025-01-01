Из-за падения обломков дрона на здание Национального банка Украины на улице Институтской в Киеве работников НБУ призвали перейти на дистанционную работу по согласованию с руководителями.

Об этом говорится во внутренней рассылке Национального банка, которую процитировал источник "Страны".

На удаленный формат работы сотрудники должны перейти на непродолжительный период - с 1 по 3 января 2025 года.

"Просим коллег, работающих на Институтской, в период 1-3 января по согласованию со своими руководителями максимально выбирать дистанционный формат работы", - говорится в предоставленной цитате.

Также предполагается, что исключения будут делать для подразделения открытых рынков, торгующих на межбанковском валютном рынке, где все еще продолжаются торги, в том числе с 1 по 3 января.

Напомним, в Киеве после падения обломков "Шахедов" возникли пожары в центре.

Как мы сообщали, в столице после массированной атаки российских беспилотников есть раненые и погибшие, также повреждены исторический "дом Совнаркома" и здание Национального банка Украины по ул. Институтской.