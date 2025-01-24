Кабинет министров Украины создал Агентство национального единства.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Агентство, как и недавно созданное Министерство национального единства, будет стимулировать граждан возвращаться в Украину.

При этом планируется усиливать связь с Украиной и привлекать к поддержке украинцев за границей. Также будет консультирование украинцев, проживающих за рубежом, о программах поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов, решение комплексных проблем при возвращении граждан в Украину, а также содействие интеграции Украины в мировое пространство.

Отмечается, что подчиняться Агентство будет не Министерству единства, а Министерству экономики.

Напомним, за границей планируют создавать специальные центры, чтобы завлечь украинцев вернуться на родину работать на оборонных предприятиях с бронью.

Ранее министр национального единства Алексей Чернышов пообещал не принимать принудительных мер для возвращения украинцев из-за границы. По его словам, за границей находятся 20-25 миллионов украинцев.

Подробнее о создании Министерства нацединства и при чем здесь выборы, мы писали в отдельном материале.