Президент США Дональд Трамп ставит своей целью закончить войну в Украине к весне 2025 года. Об этом сообщает издание The Independent.

Издание отмечает, что человек президента Владимира Зеленского, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал "на почетном месте" на инаугурации Трампа в понедельник.

После этого он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидается визит официальной украинской делегации в Вашингтон, которая встретится с президентом США в следующем месяце.

"Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса", - говорится в статье.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких мирных планов, чтоб закончить войну за 100 дней не существует.

"Страна" также писала о серьезном конфликте между Арахамией и Ермаком. По предположениям, Арахамия в этой борьбе попытается заручиться поддержкой команды нового президента США.