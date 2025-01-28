В Киевской области в результате атаки "Шахедов" в ночь на 28 января оказался поврежден музей ретро-автомобилей.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Киевская ОВА.

"В результате вражеской атаки БпЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей. Сотрудники ГСЧС потушили пожар на площади 600 кв. метров. Предварительно в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены", - сказано в публикации администрации.

Судя по фотографиям полуразрушенного здания и номерам машин, поврежденное учреждение - это музей автомобилей Виктора Януковича в Межигорье. В частности, пострадал белый автомобиль "Волга" с номерами ГАЗ 21, который попадал на фото из музея.

24 января россияне тоже атаковали "Шахедами" Киевскую область. Тогда погибли три человека.

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