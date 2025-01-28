Против бывшего командира 46-й отдельной аэромобильной бригады Виталия Золотарева возбудили уголовное дело из-за потери Курахово Донецкой области, которая официально так и не была подтверждена.

Об этом сообщают военный телеграм-канал Deep State и спецкор ТСН Юлия Кириенко-Меринова.

По данным последней, полковнику Золотареву "уже поступают предупреждения и советы искать адвоката".

"Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать", - написала журналист в Фейсбуке.

"Бригада стояла в городе даже тогда, когда туда оставалась одна дорога, и держала город, даже когда почти не было пехоты. Но как можно удержать город одним и почти стертым батальоном? Фронт вокруг Курахово складывается как карточный дом за считанные дни. Пополнения людьми почти нет. Но виноват в потере города именно командир 46-й?" - задала риторический вопрос Кириенко-Меринова.

По данным Deep State, на полковника завели уголовное дело. Канал считает, что за потерю Курахово несет ответственность не бригада, а военное командование оперативно-тактического уровня.

Напомним, ранее по делу о прорыве обороны в Харьковской области были задержаны высшие офицеры ВСУ.

Почему власти начали аресты командиров ВСУ, мы разбирались в отдельном большом материале.