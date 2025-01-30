Украине необходимо немедленное прекращение огня, так как война истощает страну до основания.

С таким заявлением в статье для американского журнала The Time выступила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Я призываю наших союзников, наших лидеров и прежде всего моих соотечественников-украинцев: подумайте о ценности прекращения огня. Давайте примем этот трудный путь не как капитуляцию, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы обязаны сделать это ради нашей нации, ради тех, кто пал, и ради тех, кто унаследует Украину, которую мы стремимся защитить", - призвала Мендель.

По ее словам, перспектива членства в НАТО становится "все более отдаленной", в то время как Украина "теряет свою нацию другими способами": граждане уезжают за рубеж как беженцы, гибнут гражданские и военные, разрушаются города и инфраструктура.

Мендель также утверждает, что "переговоры о прекращении огня на высоком уровне ведутся от Вашингтона до Брюсселя".

"Возможно, несовершенное прекращение огня, которое может не удовлетворить все наши требования справедливости, является необходимым шагом. Это не призыв к самоуспокоению; это призыв к выживанию. Даже временное перемирие могло бы позволить нам укрепить оборону, которую мы не смогли построить до вторжения", - написала Мендель.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не знает детально, как прекратить российско-украинский вооружённый конфликт.

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