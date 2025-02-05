Партия "Грузинская мечта", победившая на выборах в парламент, лишила мандатов депутатов от оппозиции.



Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Утверждается, что, за такое решение депутаты от правящей партии проголосовали единогласно. Таким образом оказались лишены мандатов 49 оппозиционных парламентариев, которые также автоматически утратили депутатскую неприкосновенность.



Тем самым состав парламента Грузии сократился почти на треть – со 150-ти до 101-го человека.

Оставшегося состава недостаточно для внесения поправок в конституцию страны, но хватит для принятия любых законов и для утверждения правительства даже с учётом бойкота оставшихся в правительстве 12-ти депутатов от партии "За Грузию", уточняет издание.



Напомним, после прошедших в октябре парламентских выборов депутаты оппозиционных партий "За перемены", "Сильная Грузия" и "Единство" объявили их итоги фальсифицированными, заявив об отказе от своих мандатов. Именно эти заявления и удовлетворило парламентское большинство. Четвёртая оппозиционная партия – "За Грузию", тоже бойкотировавшая работу парламента, разделяла утверждение о фальсификации избирательного процесса, но от мандатов не отказалась.

Перед этим в Тбилиси снова заявили, что в начале вторжения в Украину 2022 года Грузию призывали открыть второй фронт против России.

Ранее стало известно, что Грузия убрала флаг Евросоюза из резиденции президента страны.