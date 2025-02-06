США продолжают курс на демонтаж форматов, связанных с международными институтами. Госсекретарь Марко Рубио отказался ехать на встречу "Большой двадцатки" в ЮАР.

Об этом он заявил в соцсети Х.

Он раскритиковал G20 за "антиамериканизм" - что выражается, по его словам, в продвижении изменения климата и темы инклюзивности.

Также отказ связан с недавней претензией президента США Дональда Трампа к властям Южной Африки из-за закона об экспроприации земли у белых фермеров.

"Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости". Другими словами: DEI и изменение климата. Моя работа - продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму", - написал Рубио.

Его поддержал в комментариях Илон Маск - сам уроженец белой южноафриканской семьи.

Напомним, что Марко Рубио накануне инаугурации Трампа выступил с программными заявлениями о том, что нынешний мировой порядок играет против интересов США и его надо менять.

О том, как США начали разрушать "миропорядок, основанный на правилах" и как это повлияет на остальной мир, мы подробно писали в отдельном материале.