Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что на Владимира Путина можно "давить" не доводя до прямого столкновения РФ и США. Но их прямая война была бы выгодна Украине.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли допустить вариант, при котором Соединенные Штаты введут войска в Украину за украинские природные ресурсы, в случае их передачи.

"На Путина можно давить совсем иначе, не обязательно доводить до прямого столкновения Америки с Россией. Нам бы безусловно было гораздо лучше, потому что это все уже другого уровня война, но понимаем, что это слишком сложно", - заявил Подоляк.

Также он усомнился в том, что европейские страны одобрят ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку этот вариант будет сложно объяснить избирателям, а Кремль будет активно противодействовать сторонникам такого решения.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на конференцию в Мюнхен, где будет обсуждать завершение войны в Украине.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.