Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения семерым задержанным по делу о распределении земли в Киеве. В частности, суд отправил на два месяца под стражу заместителя главы КГГА Петра Оленича с возможностью внесения залога в 15 млн гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке ВАКС

"Депутату Киевсовета определено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. В отношении депутата Киевского городского совета применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой - залогом 19 984 800 грн. ВАКС определил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 15 млн грн заместителю председателя Киевской горгосадминистрации. Остальным подозреваемым определено содержание под стражей с альтернативным внесением залога в размере 8 млн грн, 7 млн ​​грн и 4,5 млн грн. Еще одному подозреваемому в этом производстве определена мера пресечения в виде личного обязательства", - сказано в публикации.

На каждого из подозреваемых возложены обязанности, среди которых:

прибывать по каждому вызову к следователю и прокурору;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора;

сообщать следователю и прокурору изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение паспорта для выезда за границу;

воздерживаться от общения с определенными лицами.

Напомним, вчера НАБУ сообщило о проведении масштабной операции "по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". Сотрудники Бюро пришли с обыском к бывшему депутату Киевсовета от "Блока Черновецкого" Денису Комарницкому, который сейчас считается близким к мэру Киева Виталию Кличко.

Незадолго до этого Кличко обвинил Офис президента в давлении.