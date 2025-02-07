Суд избрал меру пресечения семерым фигурантам дела о земельной коррупции в Киеве
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения семерым задержанным по делу о распределении земли в Киеве. В частности, суд отправил на два месяца под стражу заместителя главы КГГА Петра Оленича с возможностью внесения залога в 15 млн гривен.
Об этом сообщается в Фейсбуке ВАКС
"Депутату Киевсовета определено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. В отношении депутата Киевского городского совета применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой - залогом 19 984 800 грн. ВАКС определил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 15 млн грн заместителю председателя Киевской горгосадминистрации. Остальным подозреваемым определено содержание под стражей с альтернативным внесением залога в размере 8 млн грн, 7 млн грн и 4,5 млн грн. Еще одному подозреваемому в этом производстве определена мера пресечения в виде личного обязательства", - сказано в публикации.
На каждого из подозреваемых возложены обязанности, среди которых:
- прибывать по каждому вызову к следователю и прокурору;
- не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора;
- сообщать следователю и прокурору изменении своего места жительства и места работы;
- сдать на хранение паспорта для выезда за границу;
- воздерживаться от общения с определенными лицами.
Напомним, вчера НАБУ сообщило о проведении масштабной операции "по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". Сотрудники Бюро пришли с обыском к бывшему депутату Киевсовета от "Блока Черновецкого" Денису Комарницкому, который сейчас считается близким к мэру Киева Виталию Кличко.
Незадолго до этого Кличко обвинил Офис президента в давлении.