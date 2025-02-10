В Украину приедут "серьёзные люди из команды президента США Дональда Трампа".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, визит состоится уже этой неделе, перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общие видения главных вещей, как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно", - добавил президент.

Напомним, ранее украинские издания сообщали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину в середине февраля для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В Раде говорили, что Келлог приедет в Украину после Мюнхенской конференции, которая состоится с 14 по 16 февраля.

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