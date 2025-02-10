На журналистку украинского издания "НВ" Юлию Забелину в США подали заявление о совершении уголовного преступления. Американский активист обвинил ее в угрозах на молитвенном завтраке в Вашингтоне.

На этом завтраке побывала крупная украинская делегация - среди них и украинцы, живущие в США и поддерживающие Дональда Трампа.

Один из них - американец Юрий Кондеревич - заявил об угрозах со стороны журналистки Юлии Забелиной, которая, по его словам, действовала от имени посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Офиса президента Зеленского. Она также угрожала коллеге Кондеревича - киевской антикоррупционной активистке Марии Барабаш, которая ранее заявляла, что рассказала американцам о коррупции в украинской власти.

Он написал в Фейсбуке, что Забелина подошла к ним с Марией Барабаш и "начала кричать и угрожать".

"Она заявила, что меня сейчас "выбросят" с мероприятия, что она является его организатором и спросила, что я вообще здесь делаю. Я ответил, что у меня есть личное официальное приглашение от организаторов. После этого посыпались многочисленные угрозы в мой адрес и в адрес Марии Барабаш - за то, что мы говорим о коррупции в Украине, в частности о коррумпированной рестораторше/после Оксане Маркаровой, за то, что мы общаемся со спикером Джонсоном, и за то, что, мол, все это ложь. Она утверждала, что выступает от имени Офиса президента Украины и Оксаны Маркаровой", - написал активист.

По его словам, Забелина далее начала угрожать, нецензурно обругав Марию Барабаш и пообещав, что Кондеревич "исчезнет с этой планеты". Также Забелина сулила "проблемы с Офисом президента".

"Она открыто угрожала физической расправой за мое общение со спикером Джонсоном", - написал активист.

Он заявляет, что вызвал полицию, а в украинской делегации уже принесли ему извинения.

"Я сообщил об этом инциденте команде спикера Джонсона и нескольким влиятельным республиканцам. Они, мягко говоря, в шоке. По моей информации, Юлии Забелиной дали указание действовать так в Офисе президента Украины, и лично коррумпированная рестораторша/посол Оксана Маркарова", - полагает Кондеревич.

Мария Барабаш заявила, что Кондеревич "подал заявление в полицию Вашингтона об угрозах его жизни и жизни Марии Барабаш со стороны журналистки NV Юлии Забелиной, которая действовала от имени посла Украины в США и Офиса президента. Было открыто дело. К нам через 30 минут после приезда в полицейский участок приехал наряд полиции Секретной службы США (Secret Service) в количестве четырех офицеров. Мы дали показания".

Юлия Забелина назвала эти сообщения "дезинформацией", а тех, кто обвинил ее в нападении - "пророссийскими активистами".

Ранее мы писали, что новая администрация США планирует расследовать деятельность украинского Центра противодействия коррупции.