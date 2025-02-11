Армия РФ работает над возведением понтонных переправ через реку Оскол в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель командира 429-го отдельного полка БПАК "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире украинского ТВ.

По его словам, вблизи Двуречной ситуация остается угрожающей, потому все бригады ВСУ, находящиеся здесь, делают все, чтобы не допустить продвижения россиян и выбить их с правого берега Оскола.

"В районе Двуречной в основном работают пехотные подразделения российской армии. Они переправляются по плотам и лодкам через реку. То есть они используют лодки и плоты только для того, чтобы переправлять через реку вооружение, личный состав и осуществляют эвакуационные мероприятия. Технику они переправлять через реку еще не могут. Впрочем, они работают над тем, чтобы построить понтонные переправы, и этого точно допустить нельзя", – подчеркнул Маляревич.

Ранее мы сообщали, что армия РФ имеет на правом берегу Оскола уже четыре плацдарма.

Война в Украине идет 1084-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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