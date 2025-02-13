Бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил, что отправлен на фронт. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-командующий опубликовал пост, где заявил, что "прибыл на место выполнения боевых заданий". Дал понять, что войска ВСУ на вверенном ему участке обороняются.

"Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств. Передо мной – уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них – это история отваги, боли и непокоренности", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Наева, находившегося в запасе, неожиданно и без его просьбы отправили руководить войсками под Великую Новосёлку, где активно наступают россияне.

Его отправили туда после интервью, в котором Наев раскритиковал украинские власти за плохую подготовку к войне.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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